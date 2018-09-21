Россия и Турция предприняли очередной шаг к демилитаризации Сирии

Меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб, подписанный Россией и Турцией, получил статус официального документа Совбеза ООН. Об этом заявили в российском постпредстве.

В понедельник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственной армии в Идлибе.

К 10 октября планируется вывести оттуда все тяжелое вооружение, сообщает телеканал "Россия 24". Это единственный крупный регион страны, который до сих пор остаётся под контролем боевиков.