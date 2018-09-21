Никки Хейли: Штаты извиняться не будут

Администрации Дональда Трампа всё равно, что о ней думают в других странах. Их недовольство Штаты намерены игнорировать и добиваться большей независимости от международных организаций.

Об этом в интервью телеканалу "Фокс Ньюс" заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Её попросили прокомментировать публикацию в издании "Бизнес Инсайдер", сообщает телеканал "Россия 24". Там говорится, что в ООН крайне недовольны шагами Трампа: в частности, политикой в отношении Ирана и по вопросу Палестины.

В тексте отмечается, что многие государства "устали от запугивания со стороны Америки и ее нежелания идти на компромисс". В ответ – Хейли заявила, что не ждёт любви и понимания от других стран. А устали они, якобы, не от запугивания, а от того, что США "проявляют силу, не позволяют диктовать им условия и делают всё исключительно в своих интересах". И извиняться за это – подчеркнула Хейли – Штаты не намерены.