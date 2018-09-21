В Ленинградской области саперы ликвидировали смертельное эхо войны

Саперы уничтожили более полтора тысяч неразорвавшихся боезарядов времен Великой Отечественной Войны. Снаряды обнаружили в ходе поисковой экспедиции на остров Большой Тютерс в Финском заливе. От Петербурга это в двухстах километрах, сообщает телеканал "Россия 24".

Среди находок оказались артиллерийские мины и различные снаряды от противотанкового и зенитно-артиллерийского вооружения. Вывозить все это на материк было опасно, поэтому боеприпасы уничтожили на месте — на специально оборудованной площадке. Природа не пострадала.