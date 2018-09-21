На Марию Бутину продолжают оказывать сильнейшее давление в тюрьме

Мария Бутина проводит в одиночной камере 22 часа в сутки, прогулки ей запрещены. Об этом заявил отец задержанной в США россиянки – Валерий Бутин. По его словам, ну улицу девушку вообще не выпускают, и у неё есть примерно 60 минут в ночное время, чтобы слегка размяться и позвонить родным.

Отец арестованной считает, что всё это делается лишь с одной целью: оказать на Марию психологическое давление и добиться от неё признания вины.

Бутину арестовали в Вашингтоне в июле, напоминает телеканал "Россия 24". Её обвиняют в том, что она якобы вела агентскую деятельность в пользу иностранного государства, не будучи зарегистрированной при Минюсте США. Москва уже заявляла, что обвинения – надуманные, и требовала освобождения россиянки.