Фигуристка Медведева заняла первое место в короткой программе Autumn Classic

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место по итогам проката короткой программы на турнире Autumn Classic International-2018, который проходит в канадском Оквилле. Россиянка лидирует после того, как получила от судей 70,98 балла.

На второй строчке расположилась американская фигуристка Брэди Теннелл, результат которой равен 69,26 балла, сообщает Спорт24.Ru. Замкнула первую тройку Маэ Беренис Мейте из Франции. Ее прокат судьи оценили в 58,23 балла.

Соревнования завершатся в субботу, 22 сентября, когда состоится произвольная программа.

Напомним, что для Медведевой эти соревнования являются первыми в качестве подопечной своего нового тренера Брайна Орсера. Ранее она покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой стала двукратной чемпионкой мира и двукратной медалисткой Олимпийских игр в Пхенчхане.