Павел Ливинский: крайне важно развивать институт наставничества и преемственности

Крупные российские компании заинтересованы в возрастных сотрудников. У них есть серьезный опыт, они знают, чего хотят для себя и что нужно для развития общего дела. О преимуществах работников "за 50" высказался глава "Россетей" Павел Ливинский.

"Сегодня в нашем холдинге порядка 8% сотрудников или 17000 человек являются работающим пенсионерами, а 20% персонала, а это почти 45000 — работники старше 50 лет. Это лишний раз подтверждает тот факт, что электроэнергетика — одна из тех высокотехнологичных отраслей, где как нигде ценится опыт, профессиональные знания, широкий кругозор и, конечно же, квалификации. Те качества и навыки, которые приходят только с возрастом. В свою очередь эти знания и опыт нужно передавать, причём передавать бережно, что называется не расплескав, не за 1 месяц, не за год, ведь речь идёт о работе со сложным высокотехнологичным оборудованием. Именно поэтому крайне важно развивать институт наставничества и преемственности. Есть ещё один момент, человеческий, житейский, мне часто приходится бывать на местах самых разных филиалах компаний, встречаться с коллегами, обсуждать задачи, но не раз доводилось общаться со старшими работниками, опытными энергетиками, любящими свое ремесло, считающими его делом всей жизни. Рядом с ними часто работают дети, а у кого-то даже внуки. Династии энергетиков частый случай в Россетях", — отметил Павел Ливинский, генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети".