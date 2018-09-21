Василий Небензя раскритиковал политические шаги американского правительства на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Соединенные Штаты пересмотреть свой подход к политике на Ближнем Востоке. Говоря об урегулировании палестино-израильского конфликта, дипломат перечислил непродуктивные шаги американской администрации. В их числе: перенос американского посольства в Иерусалим, закрытие представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, сообщает телеканал "Россия 24".

"Такие шаги наносят серьезный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке. Принятые решения еще не поздно отменить. Ответ видим в пересмотре текущих подходов, имеющих тяжелые последствия для перспектив мирного процесса, и возвращении к истокам урегулирования", — заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.