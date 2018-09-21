40 стойких евроскептиков намерены выступить против британского премьера Терезы Мэй

Об этом заявил бывший министр по Брэкзиту Дэвид Дэвис. В июле Мэй настояла на смягчении условий выхода королевства из ЕС. Тогда ушли в отставку влиятельные консерваторы: сам Дэвис, глава МИДа Борис Джонсон и еще несколько членов кабинета.

Теперь возмущённые евроскептики выступят против плана Мэй на конференции Консервативной партии на следующей неделе. А затем – проголосуют против плана в Парламенте. По оценке Терезы Мэй, есть только два варианта — её план и сценарий "без сделки", и как считают консерваторы, "оба хуже". Они же видят разумным взять пример с Канады и заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле.

Накануне в прессе появились сообщения, что консерваторы будут добиваться якобы добровольной отставки Мэй уже весной будущего года, сообщает телеканал "Россия 24".