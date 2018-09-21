Великобритания собирается бороться с угрозой, которую сама для себя придумала

В Лондоне намерены создать киберподразделение для противостояния России. Как сообщает телеканал "Скай ньюс", в этот отряд планируется набрать около двух тысяч человек. И все они будут проводить наступательные операции в киберпространстве. То есть, по сути, развязывать войну.

Причем средств – Лондон не жалеет. На проект выделено более трехсот миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее британские СМИ сообщали, что власти королевства могут атаковать Россию в киберпространстве – якобы в отместку за отравление Скрипалей в Солсбери. Хотя доказать причастность Москвы к этому инциденту в Скотланд-Ярде так и не смогли.