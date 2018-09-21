В Перу объявился свой Гитлер

Кандидат с таким именем баллотируется в мэры одного из небольших городов. Полностью его зовут Гитлер Альба Санчес. Он представляет правую политическую партию, пост мэра уже занимал, и называет себя "хорошим человеком", который привык к нападкам соперников из-за имени.

Вот и сейчас – перуанец, кстати, тоже с громким именем — Ленин Владимир Родригес Вальверде – обратился в избирком. Он просит, чтобы политику отказали в регистрации на выборы. Якобы он не имеет морального права занимать пост мэра.

Однако избирательный суд Ленину отказал, сообщает телеканал "Россия 24". Тем временем, Гитлер Альба Санчес признался, что уже не раз хотел сменить имя, но не сделал этого из уважения к родителям. В странах Латинской Америки принято называть детей в честь известных на весь мир исторических личностей.