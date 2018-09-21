Два очка Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения "Монреалю"

Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону турнира, проводя контрольные поединки. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" не смог обыграть "Монреаль Канадиенз" несмотря на два очка россиянина Александра Овечкина.

Российский капитан "кэпз" стал автором заброшенной шайбы и сделал одну результативную передачу, но его усилий не хватило для победы — "столичные" проиграли со счетом 2:5. Кроме того, передачу на Овечкина записал в свой актив еще один легионер из России — Евгений Кузнецов.

Также отметим, что в победе "Монреаля" принял активное участие российский защитник Ринат Валиев, который стал автором забитого гола. Помимо него шайбы забрасывали Брендан Галлахер, Майкл Чапут, Якоб де ла Роз и Арттури Лехконен.