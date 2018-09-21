Президент Вьетнама скончался в возрасте 61 года

На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, который руководил страной с 2016 года.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство France-Presse, не приводя причину смерти политика.

Чан Дай Куанг много лет отдал службе в органах внутренних дел Вьетнама, дослужившись от сотрудника 1-го департамента политической защиты МВД до полного генерала и министра общественной безопасности.

С августа 2011 года являлся членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Занимал должность президента Социалистической республики Вьетнам со 2 апреля 2016 года.

Президент во Вьетнаме избирается Национальным Собранием Социалистической Республики Вьетнам из числа его депутатского состава на срок полномочий Национального Собрания. Президент несёт ответственность перед Национальным Собранием и отчитывается перед ним.

Чан Дай Куанг был 10-м президентом страны с момента введения данного поста.