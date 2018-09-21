НХЛ. Свечников забивает, Худобин отражает, Гурьянов пасует

В заокеанской Национальной хоккейной лиге продолжаются так называемые "выставочные" матчи – предсезонные тренировочные игры команд. В очередной день отличились три россиянина – форвард Евгений Свечников из "Детройт Рэд Уингз", его коллега Денис Гурьянов и голкипер Антон Худобин из "Даллас Старз".

Свечников забил гол в матче своей команды против "Чикаго Блэк Хоуск", который оказался третьим и победным. Общий счет 4:2 в пользу "красных крыльев". Худобин вышел на 30 минут игры против "Миннесоты Уайлд" и отразил все 14 бросков по своим воротам. "Звезды" выиграли 3:1 и на счету еще одного россиянина Гурьянова в составе "Далласа" голевой пас.

Результаты остальных встреч дня: "Нью-Йорк Айлендерс" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 2:0, "Эдмонтов Ойлерз" – "Виннипег Джетс" – 7:3, "Анахайм Дакс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 3:7, "Лос-Анджелес Кингз" – "Вегас Голден Найтс" – 2:6.