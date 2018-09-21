Под научным прицелом: в Великобритании, отказавшей Николаю II в убежище, вспоминают его расстрел
Личные вещи Николая II и его семьи представили в Лондоне на выставке, посвященной столетию расстрела Романовых. Авторы экспозиции хотят показать противоречивость фигуры последнего российского императора — безо всякой сентиментальности и с научным прицелом.
Дневники, личные вещи и фамильные украшения семьи Николая Второго представлены в Лондоне на выставке "Последний царь: кровь и революция". Ее проводит Музей науки и, естественно, что научно-исследовательское здесь порой берет верх над историей, какой бы трагичной она не была сама по себе.
Много внимания уделено тяжелой болезни цесаревича Алексея, который страдал гемофилией, унаследованной им по линии его прабабушки, британской королевы Виктории. Исследовательский подход проявился и в той части выставки, где рассказывается о последних месяцах жизни и обстоятельствах гибели царской семьи.
Символично, что такая выставка появилась в Лондоне, поскольку Великобритания оказалась связанной с трагическим финалом российского императора после того, как британский монарх Георг Пятый отказал в убежище Николаю Второму и членам его семьи.
Кузены Джорджи и Никки были не только очень дружны, но и похожи друг на друга как две капли воды. Существует масса объяснений — почему, но факт в том, что вывозить Николая из революционной России Георг Пятый не захотел.
Царскую семью отправили сначала в Тобольск, и уже оттуда в Екатеринбург, где все они погибли. Николая Второго практически до последних дней сопровождал остававшийся до конца ему верным учитель английского Чарльз Гиббс. Впоследствии он участвовал в расследовании обстоятельств гибели императора, которое вел следователь Николай Соколов, и параллельно информировал о его ходе британское правительство. Вернувшись в Англию, Гиббс стал православным священником.
В экспозиции музея есть привезенная им люстра из дома Ипатьева, где содержались под арестом и были расстреляны члены царской семьи. Современные исследования тоже связаны с Великобританией. Ученый Питер Гилл показывает нам часть выставки, которая рассказывает о его работе по идентификации царских останков. Анализы проводились в британской лаборатории Олдермастон.
"Эта работа была важна не только для России, но и для всей Европы. Нам удалось открыть страницу истории, которая была для многих недоступна", — отметил судмедэксперт Питер Гилл.
Расследование обстоятельств гибели царской семьи продолжается до сих пор, и организаторы считают, что у посетителей выставки появилась возможность узнать неизвестные широкой публике детали этой трагической истории, правда о которой собиралась по крупицам на протяжении ста лет.
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