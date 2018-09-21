ЧП в Иркутской области: из-за схода грузовых вагонов встали пассажирские поезда

Задержка трех пассажирских поездов произошла на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в связи со сходом грузовых

вагонов на участке Слюдянка — Ангасолка (Иркутская область).

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе ВСЖД.

Поезда Москва — Владивосток, Иркутск — Улан-Батор, Новокузнецк - Владивосток задерживаются от 90 до 110 минут.

12 грузовых вагонов сошли с рельс утром 21 сентября. При этом никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет. Движение грузовых и пассажирских составов приостановлено в обоих направлениях.

На место ЧП экстренно направлены два восстановительных поезда. На месте происшествия ремонтными работами руководит и. о. начальника ВСЖД Евгений Ларин.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.