Бразилец Тьяго Силва может сменить Париж на клуб в Италии

Ведущий защитник футбольной сборной Бразилии и чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен" Тьаго Силва может сменить клуб. 33-летнего оборонца манит солнечная Италия, где сразу четыре ведущих клуба следят за его карьерой в Париже. Впрочем, контракт Силвы с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.

Тем не менее, как сообщает Le10 Sport, вероятность ухода бразильца из состава чемпионов Франции очень высока, поскольку стороны пока даже не обсуждали возможность продления соглашения. Со стороны южной границы за ситуацией пристально следят чемпионы Италии из "Ювентуса", а также "Милан", "Рома" и "Наполи".