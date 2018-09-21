В Москве вор украл у пенсионера почти 15 миллионов рублей

Полиция разыскивает неизвестного, похитившего 14,6 миллионов рублей из ячейки одного из банков в центре Москвы.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе столичного главного управления МВД, подчеркнув, что с соответствующим заявлением в органы внутренних дел 20 сентября обратился 66-летний пенсионер.

Прибывшие по вызову работники полиции выяснили, что кража произошла из банковской ячейки кредитно-финансового учреждения, расположенного на улице Красная Пресня.

По данному факту МВД возбудило уголовное дело о краже.