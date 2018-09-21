Фигурное катание. Коляда и Самарин лидируют на Мемориале Непелы

В столице Словакии стартовал крупный турнир по фигурному катанию – Мемориал Ондрея Непелы. В самом престижном виде этих состязаний – мужском одиночном катании, — лидируют россияне Михаил Коляда и Сергей Воронов. Наши спортсмены также идут в числе лидеров среди спортивных пар и женщин.

Коляда показал в короткой программе Мемориала лучший результат – 96,82 балла. Воронов проиграл соотечественнику больше 15 очков, третьим идет японец Кейдзи Танака. Еще один россиянин Александр Самарин пока пятый.

В женском одиночном катании лидирует японка Рика Кихира (70,79 балла), совсем немного ей проигрывают Элизабет Турсынбаева (Казахстан) и наша Станислава Константинова. А вот другая россиянка Полина Цурская хоть и идет четвертой, но отстает заметно.

Короткая программа в парном катании завершилась победой американцев Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюка (65,68 балла). 3 очка им уступает российский дуэт Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов, на третьей строчке – еще одна пара из США Деанна Стеллато-Дудек и Натан Бартоломэй.