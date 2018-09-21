Теннисистка Александрова нанесла поражение Остапенко

В Сеуле продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом 225 тысяч долларов. Россиянка Екатерина Александрова победила представительницу Латвии Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал соревнований.

Остапенко считалась первой ракеткой турнира. Но это обстоятельство не помешало Александровой обыграть ее в двух партиях 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут.

Екатерина вышла в четвертьфинал. Ее соперницей будет теннисистка из Тайваня Си Сувэй.