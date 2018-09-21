Японский зонд сбросил на астероид Рюгу первые роверы

Аппарат "Хаябуса-2" сбросил на поверхность астероида Рюгу два ровера под общим названием MINERVA-II-1. Как сообщается в твиттере проекта, отделение их от зонда прошло в штатном режиме. Это будут первые в истории человечества роверы, севшие на астероид.

Rover 1A и Rover 1B (так незатейливо называются аппараты), по сути, являются не астероидоходами, а астероидоскоками. Они будут прыгать по поверхности космического тела, пользуясь его низкой гравитацией (размер Рюгу составляет всего около километра). Для этого в каждом из них смонтирован специальный асимметричный вращающийся маховик. При очередном его обороте устройство будет подскакивать.

Как сообщает BBC, пара этих попрыгунчиков в совокупности весит 3,3 килограмма. Аппараты оснащены широкоугольными оптическими стереокамерами, а также термометрами.

Отделение роверов от материнского зонда произошло 21 сентября 2018 года около 08:00 по Москве в 60 километрах от поверхности Рюгу. Основным препятствием для посадки является более неприветливая, чем ожидалось, поверхность астероида. Она покрыта крупными валунами с редкими ровными участками. Остаётся надеяться на мастерство японских космических инженеров и, конечно, капельку удачи.

Напомним, что зонд "Хаябуса-2" стартовал с Земли в 2014 году. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) внимательно следят за миссией. Мы рассказывали, как аппарат снял первое видео астероида, вышел на его орбиту и выбрал место для предстоящей посадки ровера MASCOT.