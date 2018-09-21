Российский теннисист Медведев сдал три допинг-теста за четыре дня

Российский теннисист Даниил Медведев, который остался единственным хозяином корта в сетке на турнире в Санкт-Петербурге, прокомментировал тот факт, что за четыре дня ему пришлось сдать три допинг-пробы. Напомним, что на прошлой неделе Медведев играл за сборную России в Кубке Дэвиса.

"Со мной такое в первый раз! – цитирует игрока официальный сайт турнира в Питере. – Бывают разные ситуации. Иногда допинг-офицеры не приходят чуть ли целый месяц, потом бывает два раза за неделю. Но так, чтобы три раза за четыре дня – это просто какой-то нонсенс. Я думаю, не только у меня это впервые, наверное, очень мало у кого такое было".

"Не знаю, с чем это связано, — признался спортсмен. – Но я решил поделиться этим, потому что, я так понимаю, была ситуация, когда кто-то отказывался сдавать допинг. Мне стало интересно, мог бы и я отказаться от этого. Конечно, не мог".

Игрок отметил, что два раза один и тот же представитель допинг-служб сначала пришел в отель в воскресенье в Санкт-Петербурге после того, как Даниил прилетел из Москвы ночью, где опять-таки сдавал допинг ночью после матча Кубка Дэвиса: "И здесь же он у меня брал пробу после первого круга".

"Надеюсь, что после того, как они три раза за четыре дня меня проверили, теперь оставят меня в покое на месяц. Конечно, они имеют право тебя проверять, теоретически – хоть каждый день. В этом ничего такого, просто это немножко меня удивило", — заключил теннисист.