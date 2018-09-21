"Ювентус" лишился Хедиры на три недели

Чемпион Италии "Ювентус" не сможет рассчитывать в течении трех ближайших недель на полузащитника Сами Хедиру. Германский легионер получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Валенсией".

В игре с "Валенсией" туринцы потеряли не только удаленного Криштиану Роналду, но и Сами Хедиру. Полузащитник почувствовал боль в левой ноге и был заменен на 23 минуте.

Обследование выявило у 31-летнего футболиста растяжение мышц бедра. На восстановление уйдет около 20 дней. Хедире придется пропустить матч с "Янг Бойз", но ко встрече с "Манчестер Юнайтед", запланированному на 23 октября он должен вернуться в строй.