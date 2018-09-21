Женщина и трехмесячный ребенок погибли в аварии под Тамбовом. Видео

В сети размещены кадры, запечатлевшие момент трагедии, произошедшей в минувшую пятницу, 14 сентября, неподалеку от села Полковое в Тамбовской области.

Водитель автомобиля "Лада Приора", по неустановленной причине не справился с управлением. Легковушку занесло, после чего она оказалась на полосе встречного движения, где в нее врезался грузовик "ГАЗ".

В результате столкновения погибла 34-летняя женщина, сидевшая за рулем "Лады" и трехмесячный ребенок, находившийся в детском кресле на заднем сидении легковушки.

Пострадавшие скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.