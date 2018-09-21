Аргентинский нападающий Серхио Агуэро продлил контракт с "Манчестер Сити" на один год, а именно до мая 2021. Предыдущий договор 30 летнего аргентинца с чемпионами Англии был рассчитан до 2020 года.



Прошлой весной ходили слухи о возможном уходе аргентинца из-за его непростых отношений с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Но затем все проблемы были улажены, и клуб предложил одному из лидеров новый договор. Агуэро согласился остаться в клубе.

"Я счастлив продлению контракта на год. Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за "Сити" уже семь лет, и, когда истечёт контракт, будет как раз 10. Надеюсь, всё сложится хорошо. Это главная причина продления соглашения", — приводит слова Агуэро Чемпионат.com.

Серхио Агуэро пришел в "Манчестер Сити" из "Атлетико" в 2011 году. За это время аргентинец сыграл за "горожан" 300 встреч, в которых забил 204 мяча. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории клуба.