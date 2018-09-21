Названы претенденты на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций назвал футболистов, среди которых поклонники игры выберут лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Это форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамейянг, хавбек "Севильи" Эвер Банега, игрок "Байера" Кай Хавец и полузащитник загребского "Динамо" Изет Хайрович.

Обамейянг оформил дубль в домашнем матче лондонских "канониров" с украинской "Ворсклой" (4:2), напоминает Чемпионат.Ru. На счету Банеги два гола и результативная передача во встрече с льежским "Стандардом" (5:1). Два мяча Хавеца позволили "Байеру" обыграть болгарский "Лудогорец" (3:2). Хайрович отметился двумя голами в игре с турецким "Фенербахче" (4:1).