ФАС оштрафовала каждого члена "большой четверки" на 750 тысяч

Операторы "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) получили штрафы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о национальном роуминге, передает РИА Новости.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, штрафы на операторов связи наложены, в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого​​​.