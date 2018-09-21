Прокуратура защитила гимназистку, которую не пустили на урок из-за розовых волос

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила административное дело в отношении гимназии № 7 и ее руководства, где 7 сентября отстранили от занятий ученицу из-за несоответствия требованиям к внешнему виду.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в надзорном ведомстве региона, рассказав, что директора учебного заведения возмутило то, что десятиклассница пришла в школу с розовыми волосами и в одежде без эмблемы гимназии.

Речь идет о десятикласснице Зинаиде Агишевой, дочери главы фракции "Яблоко" в пермской городской думе Надежды Агишевой.

В итоге девочку отстранили от занятий до тех пор, пока она не устранит замечания.

Прокуратура отмечает, что временное отстранение от аудиторных занятий не может применяться к ученикам, поскольку не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни нормативными актами самой гимназии.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что принятые в школе правила по внешнему виду учащихся, не наделяют образовательное учреждение правом по установлению требований к цвету и длине волос.

В связи с этим, районная прокуратура возбудила административные дела против гимназии и ее директора по статье "нарушение или незаконное ограничение права на образование". Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Внесен также протест по поводу требований гимназии к внешнему виду учащихся. По всем выявленным нарушениям заместителю руководителя главы администрации Перми районный прокурор внес представление.

В настоящее время гимназистка допущена к занятиям.