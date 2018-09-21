В Техасе отец и сын расстреляли соседа из-за выброшенного матраса

Трагически завершилось знакомство с соседями для Аарона Ховарда — в ходе затянувшегося спора из-за выброшенного матраса 67-летний Джон Миллер и его 31-летний сын Майкл застрелили из пистолета и дробовика недавно перебравшегося в Техас 37-летнего мужчину, сообщает New York Post. Противостояние сняла на видео гражданская супруга Аарона.

Ховард и Кара Бокс переехали в Абилин (побратим Читы, расположенный в центральной части штата) в апреле и вплоть до 1 сентября ни словом не перекинулись с семьей Миллеров, проживающих в соседнем доме. За несколько дней до роковой встречи Аарон выбросил в стоящий в переулке мусорный контейнер большой матрас, но в первый день осени с удивлением обнаружил его на своем участке. Он вновь отнес доставшуюся ему от прежних хозяев вещь на свалку, однако спустя несколько минут стал свидетелем того, как Джон Миллер достал матрас и оттащил его к дому.

На недоуменные вопросы Ховарда сосед ответил бранью, посоветовав держать свою собственность у себя на участке. Серьезность своих слов он подтвердил пистолетом. Завязался спор, на подмогу Миллеру пришел вооруженный дробовиком сын, а племянники Аарона передали ему бейсбольную биту.

"Если ты окажешься в пределах метра от меня, я тебя застрелю", — предупредил Джон.

Спустя несколько секунд он действительно открыл огонь, смертельно ранив соседа, после чего приставил пистолет к голове снимавшей все на телефон Кары и заставил ее лечь на землю.

Ховард скончался на месте еще до приезда медиков. Отца и сына Миллеров задержали, но позже освободили под залог в 25 тысяч долларов.