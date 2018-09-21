Мосгорсуд ликвидировал "СтопХам" по иску Минюста
Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам". Решение принято 21 сентября 2018 года. Ликвидировать Межрегиональную общественную организацию содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе требовал по иску московский главк российского Минюста.
Судебное решение является основанием для исключения "СтопХама" из Единого государственного реестра юридических лиц, сообщает РИА Новости. Впрочем, в течение месяца решение суда может быть обжаловано через Судебную коллегию по административным делам Верховного суда с подачей жалобы через Мосгорсуд.
Скандальные ролики активистов "СтопХам" вызывали пристальное внимание в Интернете. Оценку действиям активистов движения неоднократно давало оценку МВД: действия активистов движения "СтопХам" расценивались как нарушение норм действующего законодательства. При этом они подпадали под предусмотренную статьями Кодексом об административных правонарушениях России нарушениям. В частности, статьям 7.17 ("Уничтожение или повреждение чужого имущества"), 19.1 ("Самоуправство") и 20.1 ("Мелкое хулиганство").
Общественное движение и некоммерческая организация "СтопХам" позиционировали себя как федеральный проект, выступающий против хамства на дорогах и нарушений водителями автомобилей правил дорожного движения.
Оно было создано в Москве в 2010 году. Последователи активистов появились в целом ряде регионов России, на Украине, в Молдавии, Белоруссии и Грузии.
Однажды НКО "СтопХам" уже была ликвидирована. Решение об этом 21 марта 2016 года по требованию министерства юстиции России принял Московский городской суд. При проверке федерального госконтроля были выявлены многократные грубые нарушения законодательства и отчетности. Организацию исключили из госреестра юрлиц. Но 2 сентября 2016 года решение о ликвидации НКО отменил Верховный суд Российской Федерации. При этом восстановление было осуществлено по формальным признакам: защищавшая "СтопХам" юридическая компания Law & Wise заявила, что их не уведомили о заседании суда, на котором рассматривался иск Минюста о ликвидации НКО. Через месяц Минюст отказался от требования ликвидировать движение, так как ответчик устранил выявленные нарушения.
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