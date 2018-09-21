Чемпион мира Джилардино завершил карьеру футболиста

Экс-нападающий футбольной сборной Италии и клуба "Милан" Альберто Джилардино повесил бутсы на гвоздь. 36-летний форвард завершил карьеру действующего футболиста и готов приступить к тренерской деятельности, о чем он сам сообщил журналистам. Он выиграл со "Скуадрой адзуррой" титул чемпиона мира-2006.

Всего в составе национальной сборной Италии Джилардино провел 56 матчей, в которых забил 19 голов. В списке клубов, где поиграл форвард, числятся только итальянские команды – "Милан", "Парма", "Фиорентина" и скромная "Специя", где он провел последние сезоны.