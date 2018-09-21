Легковушка перевернулась после столкновения с кроссовером в Татарстане. Видео

Регистратор запечатлел момент столкновения автомобилей на пересечении проспекта Шинников и улицы Вахитова в Нижнекамске, произошедшего в минувший четверг, 20 сентября.

На записи видно, как водитель Toyota Rav4 врезался в "Ладу Гранту", проезжавшую перекресток.

После столкновения легковушка перевернулась через крышу. Как сообщают местные СМИ, водитель "Лады" получил сотрясение мозга, а его пассажир отделался ссадинами и ушибами.

Сотрудникам полиции предстоит установить степень вины участников ДТП.