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Происхождение и развитие жизни на Земле 45 минут назад
В России найдены древнейшие в мире бесспорные останки животного
Уникальная находка на побережье Белого моря положила конец спорам о природе окаменелостей, имеющих возраст от 570 до 541 миллионов лет. Речь идёт об ископаемых эдиакарской биоты. Теперь можно считать доказанным, что эти существа были животными. Таким образом, "эдиакарцы" получили статус древнейших достоверно известных животных на планете.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Роджером Саммонсом (Roger Summons) из Массачусетского технологического института и Дугласом Эрвином (Douglas Erwin) из Смитсоновского института в США.
Правда, большинство палеонтологов и раньше относило эдиакарские организмы к животным. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, где, по мнению учёных, эти существа обитали и чем питались.
Однако существовали и альтернативные точки зрения. В самом деле, "эдиакарцы" имели очень мало сходства с более поздними животными. Например, у них не было ртов, придатков и пищеварительного тракта.
Не забудем о том, что окаменелые останки подчас сложно интерпретировать. Показательна история с находкой, которую последовательно объявляли сначала водорослью, потом каракатицей, а затем рыбой (притом что она значительно младше "эдиакарцев").
Скептики доказывали, что "эдиакарцы" могут оказаться лишайниками или гигантскими простейшими. Споры бушевали около 75 лет.
Конец им положила находка Ильи Бобровского (Ilya Bobrovskiy) из Австралийского национального университета.
"Эти окаменелости были расположены посреди скал Белого моря высотой от 60 до 100 метров. Мне пришлось нависать над краем скалы на верёвках и вырубать из песчаника огромные блоки, бросать их, вымывать песчаник и повторять этот процесс, пока я не нашёл окаменелости", – рассказывает Бобровский.
Старания учёного оказались не напрасными. Он обнаружил окаменелые останки представителя рода дикинсоний, одного из самых характерных для эдиакарской биоты. Такие окаменелости встречаются не впервые, однако в этот раз палеонтологу неслыханно повезло. Как показали последующие лабораторные исследования, в окаменелостях содержались ископаемая органика.
"Я воспользовался вертолётом, чтобы добраться до этой самой отдалённой части мира – дома медведей и комаров, где я смог найти окаменелости дикинсонии с всё ещё неповрежденным органическим веществом", – делится учёный впечатлениями.
Поясним, что для Бобровского, проживающего в Австралии, побережье Белого моря и впрямь является одним из самых далёких уголков земного шара.
Обнаруженная органика оказалась жирами животного происхождения. Это доказывает, что многочисленные представители рода дикинсоний всё-таки были животными. Следовательно, к животным относятся и другие родственные им существа, составлявшие эдиакарскую биоту.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" рассказывали о других аргументах в пользу того, что дикинсонии были животными. Также мы писали о древнейших отпечатках ног, старейших биологических пигментах и самых ранних следах жизни на Земле.
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