Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 1 час назад
Новый нанофильтр ускорит очистку воды в сто раз
Вода – источник жизни. И учёные стремятся сделать его максимально чистым. Они создают фильтры, которые удаляют из воды микропластик, радиоактивные элементы и тяжёлые металлы, а также превращают солёную воду в пресную.
Однако проблема загрязнения по-прежнему заботит экологов. Сегодня, по статистике, каждый девятый человек в мире не имеет доступа к чистой воде. В основном это жители стран третьего мира, которым не доступны инновационные технологии.
Поэтому австралийские учёные из Мельбурнского королевского технологического университета и Университета Нового Южного Уэльса решили создать новую технологию фильтрации, которая будет недорогой и достаточно простой, а также ускорит сам процесс очистки.
"Загрязнение тяжёлыми металлами вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, и особенно уязвимы дети. Новый нанофильтр может быть дешёвым и ультрабыстрым решением проблемы", — рассказывает соавтор исследования Али Завабети (Ali Zavabeti).
В качестве фильтрующего материала его команда использовала наноструктуры, которые образуются естественным путём при плавлении металлов.
Исследователи создали особый сплав, объединив жидкие металлы на основе галлия с алюминием. Такой процесс можно проводить при комнатной температуре: галлий плавится при 30 градусах Цельсия.
Когда полученный сплав подвергается воздействию воды, на его поверхности образуются тончайшие – в сто тысяч раз тоньше человеческого волоса – листы оксида алюминия.
Затем их помещают в специальную шероховатую форму, чтобы они стали пористыми. Такое свойство и позволяет фильтровать воду: жидкость быстро просачивается сквозь поры, а оксид алюминия тем временем задерживает загрязняющие вещества.
Капля металла с листами оксида алюминия, выращенными на её поверхности. "Хлопья" состоят примерно из 20 тысяч нанолистов, сложенных вместе.
"Фильтр удаляет свинец и нефть из воды, но мы также знаем, что он может нацеливаться на другие распространённые загрязняющие вещества. Предыдущие исследования показали, что используемые нами материалы эффективны для поглощения таких веществ как ртуть, сульфаты и фосфаты", — отмечает Завабети.
По его словам, проверка нанофильтра показала, что он эффективно очищает воду, в которой уровни загрязнения в 13 раз превышают безопасные показатели. А по скорости очистки новая технология превосходит существующие в невероятные сто раз, утверждают специалисты.
Также отмечается, что одну и ту же "партию" сплава можно использовать многократно для создания новых наноструктур.
Примечательно, что метод, разработанный учёными, может быть использован для "выращивания" не только ультратонких листов, но и нановолокон. А процесс плавления металла, разработанный исследователями, имеет потенциальные возможности применения в различных отраслях промышленности.
"Создание этих материалов традиционно является энергоёмким, требует высоких температур, длительной обработки и использования токсичных металлов. Химия жидкого металла позволяет избежать всех этих проблем, поэтому это выдающаяся альтернатива", — добавляет глава исследовательской группы профессор Курош Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh).
Научная статья с более подробным описанием разработки опубликована в журнале Advanced Functional Materials.
Добавим, что ранее инженеры создали систему очистки воды на основе структур Тьюринга и представили фильтр, который работает на солнечной энергии. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о российских разработках в этой сфере: устройстве, которое фильтрует воду в экстремальных условиях, и новом методе очистки воды путём взрывного разрушения капель.
Ранее по теме
-
Создана проволока из одной молекулы с рекордной проводимостью22 суток назад
-
Генетически модифицированный вирус "лепит" из золота шарики и шипы25 суток назад
-
Пирамида Хеопса может накапливать энергию электромагнитных волн1 месяц назад
-
Новый метод получения наноэмульсий обещает совершить революцию в промышленности2 месяца назад
-
Гибридные нанороботы очистят кровь от бактерий и токсинов3 месяца назад
-
Учёные: наночастицы серебра оказались токсичными3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Меркель не ответила на приветствие Мэй
- Президент Вьетнама скончался в возрасте 61 года
- Мосгорсуд ликвидировал "СтопХам" по иску Минюста
- Маньяк в Карелии за сутки убил двух девушек
- Женщина с ножом напала в США на детский сад
Самое читаемое
-
Столичные врачи-самоучки уродовали своих пациенток. Видео
- Житель Липецка снял НЛО, проходящий сквозь луну. Видео
- Кто помогал Исмаилову в похищении Авраама Руссо
- Катя Семенова рассказала, почему не сможет простить бывшего мужа-юмориста
- Рыбаки утонули во сне вместе с автомобилем
Авто.Вести.Ru
-
Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Возмещение ущерба по ОСАГО предложили полностью возложить на страховщиков
- Обновленный УАЗ "Патриот": новые подробности
- ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"
- Дизель VW, 6-МКПП и подушки: в Ганновере показали обновленную "ГАЗель"
Экономика
-
Принудительное ослабление доллара?
- Российский бизнес готовится к отключению от доллара
- США применили санкции против Китая за покупку Су-35 и С-400
- Деньги на свалку: 10 регионов с резким ростом цен за вывоз ТБО
- Антироссийский санкционный список США вырос на 33 пункта
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Открывается фестиваль "Круг света"
- В Москву доставили одну из величайших христианских святынь
- В Московском зоопарке родился северный морской котик
- Тверской и Мещанский суды в Москве получили новое здание
- Выходные: фестивали Греции и Чехии, выставка Ларионова и Московский марафон
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов