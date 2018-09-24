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Помогите детям. Русфонд 26 минут назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Ване Шапкине из Ростовской области.
У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. С двух лет Ваня состоит на учете в кардиоцентре. Врачи сразу сказали, что, если отверстие в сердце будет увеличиваться, потребуется операция. Последнее обследование показало, что операции не избежать. Ее пока еще можно сделать щадящим эндоваскулярным способом. Но для этого нужен окклюдер, который государством не оплачивается. А у семьи Вани денег на его покупку нет.
Из письма Вадима Шапкина, папы Вани:
"Первые два года жизни Вани все врачи говорили, что он здоров. Но потом педиатр услышала шумы в сердце сына, сделали УЗИ и обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Нас поставили на учет в кардиохирургическом центре Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Врачи сказали, нужно регулярно обследоваться, если отверстие будет расти – потребуется операция. До этого года все было в порядке, но недавно мы стали замечать, что у Вани синеет носогубной треугольник – это симптом того, что организму не хватает кислорода. Обследование подтвердило опасения: дефект стал больше, нужна операция. Ее проведут без вскрытия грудной клетки и остановки сердца, эндоваскулярно. Врачи закроют отверстие специальной "заплатой" – окклюдером, которую доставят к сердцу по сосудам. Операция оплачивается из средств ОМС, а окклюдер – нет. Это огромная сумма, у нас таких денег нет. Просим вашей помощи!"
Для спасения Вани Шапкина не хватает 231 940 руб.
Детский кардиолог кардиохирургического центра РОКБ Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "У Вани зафиксирована недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, дыхательная аритмия. Мальчику в ближайшее время нужна операцию. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящего лечения Ваня быстро окрепнет, сможет нормально расти и развиваться, вести активный образ жизни".
Внимание!
Цена окклюдера и расходных материалов 272 904 руб.
40 956 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 231 940 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,057 млрд руб. В 2018 году (на 20 сентября) собрано 1 123 341 333 руб., помощь получили 1569 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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