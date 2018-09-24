Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

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Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Ване Шапкине из Ростовской области.

У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. С двух лет Ваня состоит на учете в кардиоцентре. Врачи сразу сказали, что, если отверстие в сердце будет увеличиваться, потребуется операция. Последнее обследование показало, что операции не избежать. Ее пока еще можно сделать щадящим эндоваскулярным способом. Но для этого нужен окклюдер, который государством не оплачивается. А у семьи Вани денег на его покупку нет.

Из письма Вадима Шапкина, папы Вани:

"Первые два года жизни Вани все врачи говорили, что он здоров. Но потом педиатр услышала шумы в сердце сына, сделали УЗИ и обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Нас поставили на учет в кардиохирургическом центре Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Врачи сказали, нужно регулярно обследоваться, если отверстие будет расти – потребуется операция. До этого года все было в порядке, но недавно мы стали замечать, что у Вани синеет носогубной треугольник – это симптом того, что организму не хватает кислорода. Обследование подтвердило опасения: дефект стал больше, нужна операция. Ее проведут без вскрытия грудной клетки и остановки сердца, эндоваскулярно. Врачи закроют отверстие специальной "заплатой" – окклюдером, которую доставят к сердцу по сосудам. Операция оплачивается из средств ОМС, а окклюдер – нет. Это огромная сумма, у нас таких денег нет. Просим вашей помощи!"

Для спасения Вани Шапкина не хватает 231 940 руб.

Детский кардиолог кардиохирургического центра РОКБ Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "У Вани зафиксирована недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, дыхательная аритмия. Мальчику в ближайшее время нужна операцию. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящего лечения Ваня быстро окрепнет, сможет нормально расти и развиваться, вести активный образ жизни".

Внимание!

Цена окклюдера и расходных материалов 272 904 руб.

40 956 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 231 940 руб.

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Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,057 млрд руб. В 2018 году (на 20 сентября) собрано 1 123 341 333 руб., помощь получили 1569 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

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