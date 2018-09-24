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Помогите детям. Русфонд 26 минут назад

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24 сентября 201809:11

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Ване Шапкине из Ростовской области.

У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. С двух лет Ваня состоит на учете в кардиоцентре. Врачи сразу сказали, что, если отверстие в сердце будет увеличиваться, потребуется операция. Последнее обследование показало, что операции не избежать. Ее пока еще можно сделать щадящим эндоваскулярным способом. Но для этого нужен окклюдер, который государством не оплачивается. А у семьи Вани денег на его покупку нет.

Из письма Вадима Шапкина, папы Вани:

"Первые два года жизни Вани все врачи говорили, что он здоров. Но потом педиатр услышала шумы в сердце сына, сделали УЗИ и обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Нас поставили на учет в кардиохирургическом центре Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Врачи сказали, нужно регулярно обследоваться, если отверстие будет расти – потребуется операция. До этого года все было в порядке, но недавно мы стали замечать, что у Вани синеет носогубной треугольник – это симптом того, что организму не хватает кислорода. Обследование подтвердило опасения: дефект стал больше, нужна операция. Ее проведут без вскрытия грудной клетки и остановки сердца, эндоваскулярно. Врачи закроют отверстие специальной "заплатой" – окклюдером, которую доставят к сердцу по сосудам. Операция оплачивается из средств ОМС, а окклюдер – нет. Это огромная сумма, у нас таких денег нет. Просим вашей помощи!"

Для спасения Вани Шапкина не хватает 231 940 руб.

Детский кардиолог кардиохирургического центра РОКБ Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "У Вани зафиксирована недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, дыхательная аритмия. Мальчику в ближайшее время нужна операцию. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящего лечения Ваня быстро окрепнет, сможет нормально расти и развиваться, вести активный образ жизни".

Внимание!

Цена окклюдера и расходных материалов 272 904 руб.

40 956 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 231 940 руб.

ПОМОЧЬ ВАНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,057 млрд руб. В 2018 году (на 20 сентября) собрано 1 123 341 333 руб., помощь получили 1569 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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