Экс-коллега Бейонсе обвинила певицу в том, что она ведьма и убивает котят

Бывшая барабанщица команды Бейонсе Кимберли Томпсон подала в суд на звезду, заявив, что та преследует ее с помощью черной магии, а также, скорее всего, убила котенка музыканта. Томпсон требует от властей запретить Бейонсе приближаться к ней, сообщает Page Six.

Томпсон считает, что Бейонсе использовала колдовство не только в слежке за ней, но и в качестве способоа контролировать финансы барабанщицы. По мнению музыканта, певица практикует "экстремальное ведьмовство".

"В ее арсенал входят секс-заклятия и насилие над животными", — отметила в своем иске Томпсон.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента ни одна из сторон пока не дала.