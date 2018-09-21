КХЛ. Столичный ЦСКА разгромил в Хабаровске "Амур"

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Встреча получилась не слишком сложной для гостей, которые открыв счет на 4-й минуте в дальнейшем преимущества не упустили. 4:0 — в пользу армейцев.

Первый гол на счету Светлакова. Во втором периоде у ЦСКА отличились Марченко и Телегин. Точку в матче поставил Слепышев в самом начале третьей 20-минутки. Надо сказать, что не хуже линии атаки у гостей действовала оборона во главе с вратарем Юханссоном, отыгравшем "на ноль".