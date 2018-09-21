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Обмен санкциями 2 часа назад

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21 сентября 201815:20

Кремль: в Вашингтоне доминирует санкционная истерика

В политических кругах США продолжает доминировать санкционная истерика. Она не дает возможности трезво оценить перспективы отношений Вашингтона и Москвы, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вашингтон 20 сентября расширил список санкций против России, напоминает РИА Новости. В черный список были включены еще шесть компаний и 27 физических лиц. Теперь в американских черных списках значатся 72 позиции. При этом любая третья сторона, которая будет вести деловые отношения с этими российскими представителями, может быть подвергнута американским рестрикциям.

Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что Москва в международных отношениях придерживалась и будет придерживаться принципа взаимности. Он пояснил, что санкционных выпадов со стороны Запада было так много, что на каждое недружественное проявление сложно отвечать. Однако без реакции введение новых санкций не останется, подчеркнул Песков.

США настолько часто прибегают к практике санкций, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое. Здесь можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции, отметил Песков. Цель этих враждебных, недружественных и непредсказуемых действий — попытаться нерыночными методами вытеснить Москву с рынка.

"Главное, что Москва будет делать то, что в ее интересах", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

При этом Песков подчеркнул, что санкции — это имеющие законность с точки зрения международного права действия. К американским действиям это определение не применимо, потому действия США с юридической точки зрения верно называть рестрикциями.

"Это попытка нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей. Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверхконкурентна", — пояснил пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков воздержался от комментариев о том, как отразятся американские санкции против Китая на российско-китайские отношения. Пекин проявил большой интерес к закупке российских систем ПВО С-400 "Триумф" и истребителей Су-35. Подписанный в 2014 году контракт по С-400 Москва должна выполнить до 2020 года.

Интерес в покупке С-400 ранее проявила и Саудовская Аравия. И посол этой страны в России опасений по поводу сделки не испытывает.

"Я надеюсь, что никто не наложит на нас никаких санкций", — заявил посол Раид Халед Кримли.

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