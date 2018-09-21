КХЛ. "Слован" выиграл во Владивостоке

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. Во Владивостоке "Адмирал" принимал братиславский "Слован" и проиграл с результатом 4:5.

"Адмирал" очень мощно начал. К пятой минуте клуб из Приморья вел в счете 2:0 после бросков Кирилла Дьякова и Александра Черникова. Но гостям удалось усилиями Ника Шауса сократить отставание.

В начале второго периода Сергей Кокьков забросил третью шайбу в ворота "Слована". Но вскоре в игре наступил перелом. Матуш Шухель и дважды Джефф Таффе еще до второго перерыва сумели сравнять счет и вывести гостей вперед – 4:3.

На 5 минуте Денис Вихарев использовал численное преимущество и сделал счет равным. Но овертайма дело не дошло. Через полторы минуты Михал Ржепик вывел "Слован" вперед. Уже окончательно – 5:4. Клуб из Словакии набрал 8 очков и занимает 8 место в Западной конференции. У "Адмирала" 6 очков и 9 место на Востоке.