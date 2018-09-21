Полицейские ранили угонщика во время погони в Вологодской области. Видео

Опубликовано видео полицейской погони со стрельбой, произошедшей в ночь на пятницу, 21 сентября, в Вологодской области.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, сотрудникам ДПС поступила информация об угоне автомобиля "УАЗ". Полицейские обнаружили краденную машину и начали ее преследование.

Угонщик игнорировал требования инспекторов об остановке и пытался оторваться от погони, совершая опасные маневры.

На подъезде в Великому Устюгу стражи порядка приняли решение о применении табельного оружия – один из полицейских произвел предупредительный выстрел, а затем послал две пули "в нижнюю часть автомобиля "УАЗ", после чего преследуемое транспортное средство остановилось.

Правоохранители задержали угонщика, который, как выяснилось, получил огнестрельное ранение плеча. Злоумышленник – ранее судимый мужчина 1996 года рождения, был госпитализирован.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка законности применения табельного оружия сотрудником полиции", — говорится в сообщении ведомства.