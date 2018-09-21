Германия и Турция опубликовали заявки на проведение Евро-2024

Два претендента на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 Германия и Турция опубликовали свои заявки. Немецкий футбольный союз и Турецкая федерация футбола представили УЕФА свои заявочные книги.

Каждая из стран намеревается принять чемпионат Европы на 10 стадионах. Все стадионы Германии готовы и могут принять игры хоть в ближайшее время. Турецким же стадионам предстоит реконструкция. Этот фактор может повлиять при выборе место проведения турнира.

УЕФА назовет страну-хозяйку чемпионата Европы в четверг, 27 сентября 2018 года, на заседании исполкома в Ньоне. Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году, а Турция пока не проводила крупных турниров.