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Организмы-экстремофилы 2 часа назад
Найден организм, способный выжить на Марсе
Перенасыщенная солями среда Красной планеты считалась смертельной для всего живого, пока в Испании не обнаружили удивительную водоросль. Микроорганизм, выдерживающий экстремальную солёность, не только даёт надежду найти жизнь на Марсе, но и может пригодиться во вполне земной биотехнологии.
Открытие совершили Фелипе Гомес (Felipe Gomez) и Ребекка Томбре (Rebecca Thombre) из Современного колледжа искусств, науки и торговли в Шиваджинагаре, Индия. Они заинтересовались вопросом, что придаёт воде Лагуны де Пеньяуэка в Испании её характерный розовый цвет. Обычно подобную окраску водоёмам обеспечивают микробы. Но в данном случае речь идёт о среде, имеющей огромную концентрацию поваренной соли и серы.
Взяв образцы воды и выделив из них ДНК, учёные обнаружили новый штамм микроорганизмов. Его назвали Dunaliella salina EP-1. Отметим, что к роду Dunaliella относятся и многие другие солелюбивые водоросли, но свежеоткрытое одноклеточное по этому параметру обходит всех своих "родственников".
"Dunaliella salina EP-1 является одним из самых толерантных к соли экстремофилов, которые нам известны", – говорит Томбре.
Воды Лагуны де Пеньяуэка сопоставимы по солёности с хлоридными отложениями, обнаруженными на южных нагорьях Марса. Некоторые астрономы считают, что такая же концентрация солей характерна и для подлёдного океана спутника Юпитера Европы. Впрочем, по другим данным, в последнем соли ненамного больше, чем в земных морях.
Такая среда является препятствием для развития даже тех микробов, которые умеют жить без кислорода и переносить марсианский холод.
"Микробы с трудом переносят гиперсалинные (то есть очень солёные – прим. ред.) среды, потому что вода, необходимая для функционирования клетки, имеет тенденцию вытекать через клеточную мембрану в солёную внешнюю среду", – объясняет Томбре.
Как же с этим справляются D. salina EP-1? Они "придумали" изящное решение. Клетка вырабатывает глицерин и другие молекулы, благодаря которым внутриклеточная среда достаточно хорошо удерживает воду.
Микроорганизм, который выжил бы в условиях Марса, – хорошая новость для астробиологов, ищущих на Красной планете жизнь. Кроме того, такого рода микробы могут быть использованы в проектах по террафомированию нашего соседа по Солнечной системе.
Однако у находки могут быть и вполне земные применения. Одноклеточные рода Dunaliella используются во многих странах для промышленного производства глицерина, биологически активных веществ, биотоплива и антиоксидантов. Не исключено, что теперь компанию им составит и свежеоткрытый "родственник".
"Учитывая коммерческое и экономическое значение этого организма, необходимо получить в будущих исследованиях полную картину его физиологии, экологии и биотехнологического потенциала", – резюмирует Томбре.
Результаты исследования будут представлены на Европейском планетологическом конгрессе (European Planetary Science Congress) 2018 года в Берлине.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других микробах, вдохновляющих искателей марсианской жизни. Некоторые из них живут в горячих источниках, а другие в пустыне.
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