Поветкин и Джошуа прошли церемонию взвешивания

В субботу в Лондоне пройдет бой боксеров-тяжеловесов – россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа. Будут разыграны сразу титулы чемпиона мира по четырем версиям. Бою предшествовала церемония взвешивания.

Александр Поветкин, чей вес составил 100,7 кг, оказался легче своего соперника 11 с лишним кг. Вес Энтони Джошуа 111,8 кг.

Александр Поветкин провел на профессиональном ринге 37 боев, выиграв 36 из них. Единственное поражение приходится на поединок с Владимиром Кличко. Джошуа одержал победы в 21 бою.