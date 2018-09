Новый тренд: туфли с губками для мытья посуды

Экстравагантный британский дизайнер Кристофер Кейн выпустил лимитированную коллекцию туфель, украшенных обычными губками для мытья посуды. Стоимость каждой пары превышает тысячу долларов. Это почти в два раза дороже другой обуви от Кейна, сообщает Mirror.

Произведенные британским дизайнером туфли изготовлены из лакированной кожи. Новая обувь выполнена в двух вариантах – с желтой и синей губкой, расположенной вокруг пятки, на ремне и вдоль пальцев.

Extraordinary shoes worn by Sam Cam's friend. They appear to be made from scouring sponges. pic.twitter.com/YPSNO43hok