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Здоровое долголетие и старение 20 минут назад
Пешие прогулки снижают тяжесть инсульта, особенно у пожилых людей
Пожалуй, самый простой способ продлить жизнь и улучшить здоровье – это физическая активность. Причём речь не идёт об изнурительных тренировках: даже обычные прогулки на свежем воздухе могут продлить человеку жизнь.
В более ранних работах исследователи уже выяснили, что ходьба пешком помогает снизить уровень сахара в крови, а также улучшить работу мозга у пожилых людей.
Теперь же специалисты из Гётеборгского университета в Швеции выявили ещё один положительный эффект от прогулок. Оказалось, что у людей, которые ходят пешком как минимум четыре часа в неделю или занимаются плаванием два-три часа в неделю, тяжесть инсульта и его последствий ниже, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
"Инсульт является основной причиной серьёзной инвалидности, поэтому важно найти способы профилактики или снижения последствий, вызванных инсультом", — отмечает ведущий автор работы Катарина Саннерхаген (Katharina Sunnerhagen).
По её словам, самые элементарные физические нагрузки могут оказаться очень действенными и уменьшить последствия острого нарушения мозгового кровообращения. Особенно это касается пожилых людей.
В ходе работы команда рассмотрела официальные медицинские данные 925 человек, средний возраст которых составил 73 года. Все пациенты перенесли инсульт.
Авторы работы проанализировали информацию о тяжести инсультов, основываясь на таких симптомах как нарушение подвижности рук и лица (как известно, при инсульте пациента может частично парализовать), уровень когнитивных способностей, навыки речи, движение глазных яблок.
Затем специалисты провели опросы среди пациентов и их родных, чтобы определить частоту и интенсивность физических нагрузок в период до инсульта. Тех людей, которые ходили пешком как минимум четыре часа в неделю, отнесли в группе с лёгкой физической активностью. А добровольцы, которые занимались более интенсивно (например, плавали или бегали) около двух-трёх часов в неделю, попали в группу с умеренными нагрузками.
При этом 52% всех участников заявили, что вели "физически неактивный" образ жизни.
Когда исследователи сопоставили данные, оказалось, что у людей с лёгкой и умеренной физической активностью частота инсультов "средней тяжести" (последствия которых легче перенести) была в два раза выше. А вот у пациентов, которые вели малоподвижный образ жизни, чаще случались более "тяжёлые" инсульты, последствия которых были гораздо серьёзнее.
Учёные обнаружили, что, по всей видимости, положительный эффект на здоровье оказывают как лёгкие, так и умеренные физические нагрузки. В этих группах инсульт "средней тяжести" имели 85% и 89% пациентов соответственно.
Отмечается, что специалисты принимали во внимание и другие факторы риска, которые могли повлиять на состояние здоровье пациентов, к примеру, наличие вредных привычек, сахарного диабета и гипертонии, перенесённый инфаркт миокарда и так далее.
По мнению Саннерхаген, очевидно, что физические нагрузки благотворно влияют на мозг, однако необходимо провести больше исследований, чтобы понять, какие именно защитные механизмы они запускают.
Медицинским работникам следует информировать пациентов о том, что малоподвижный образ жизни является серьёзным фактором риска возникновения "тяжёлого" инсульта, уверены авторы работы.
Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Neurology.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других исследованиях, связанных с факторами риска, профилактикой инсультов и методами реабилитации.
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