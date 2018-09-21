"Сидит голая, на столе фрукты": жена Глушакова о реакции на то, что увидела в бане
В студии "Прямого эфира" пока еще супруга знаменитого футболиста "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала о том, как появилось скандальное видео из бани, где она застукала мужа с "подругой детства", и о своей реакции на увиденное.
На кадрах видно, как Глушаков силой пытается закрыть дверь перед нежданными гостями, однако жене футболиста все же удается открыть дверь сауны. Происходящее там Дарья снимает на телефон.
"Она сидела у него на коленях голая! Сверху халат накинут, он – в полотенце. На столе – вино, кальян, фрукты… Я вижу всю эту картину – ну какая у меня реакция должна быть как у жены?" – говорит Дарья.
"Естественно, я накинулась на него с упреками. Он держал меня, пытался помешать снимать", — вспоминает она.
Тем временем, Денис говорит, что с Дарьей они не живут вместе уже полгода, причем, из-за ее измены. А два месяца назад они решили развестись официально, хотя у пары растут две дочери – семи и двух лет.
Дарья же опровергает то, что они вместе уже не живут, но утверждает, что муж все годы совместной жизни ей изменял.
У гостей в студии эта история вызвала множество вопросов.
Прежде всего, почему видео, снятое еще в августе, вдруг появилось в Сети только сейчас, когда Глушаков переживает непростые времена?
Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что это не случайно, а стоят за этим те, кто не хочет платить Денису его нынешний гонорар.
С ним согласен и дзюдоист Дмитрий Носов, который считает, что "Дарью подкупили, чтобы опорочить Глушакова и заставить уйти из "Спартака".
Психолог Алена Ал-Ас признается: она не верит, что Дарья в тот момент, когда увидела сцену в бане, находилась в состоянии аффекта, как она пытается это представить.
По словам психолога, "в таком состоянии люди не вспоминают о телефоне и не включают его на запись".
Не одобряет Дарью и жена футболиста Ивана Саенко Юлия. Она считает, что такое видео недостойно быть даже в телефоне нормальной женщины — жены и матери, а выкладывать его напоказ и вовсе не к добру, поскольку это могут увидеть дети.
Не одобряют такую слежку за мужем и другие женщины в студии. Они обращают внимание на то, что в разводах со знаменитыми футболистами виноваты именно жены.
Получив доступ к колоссальным деньгам мужей, они обзаводятся прислугой, нянями для детей, а сами занимаются только шопингом и бьюти-процедурами и перестают быть интересны своим мужьям.
Актриса Валентина Титова призывает их не унижать себя и супруга ревностью и слежкой, а обеспечивать мужу надежный тыл: дом и семейный очаг, к которому хотелось бы возвращаться. Прозвучало в студии и мнение о том, что Дарья просто захотела "славы".
Правда ли, что Глушаков требует с жены 80 тысяч рублей в месяц алиментов на содержание ребенка, которого хочет оставить жить у себя? Как будет разделено в случае развода многомиллионное состояние футболиста, контракт которого в "Спартаке" — 15 миллионов рублей в месяц?
Действительно ли жены уходят от знаменитых футболистов, когда их карьера начинает клониться к закату? И, наконец, почему же только сейчас скандальное видео из бани стало достоянием общественности?
Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Меркель не ответила на приветствие Мэй
- Президент Вьетнама скончался в возрасте 61 года
- Мосгорсуд ликвидировал "СтопХам" по иску Минюста
- Маньяк в Карелии за сутки убил двух девушек
- Женщина с ножом напала в США на детский сад
Самое читаемое
-
Столичные врачи-самоучки уродовали своих пациенток. Видео
- Кто помогал Исмаилову в похищении Авраама Руссо
- Житель Липецка снял НЛО, проходящий сквозь луну. Видео
- Катя Семенова рассказала, почему не сможет простить бывшего мужа-юмориста
- Рыбаки утонули во сне вместе с автомобилем
Авто.Вести.Ru
-
Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Возмещение ущерба по ОСАГО предложили полностью возложить на страховщиков
- Обновленный УАЗ "Патриот": все подробности
- ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"
- Электрокар Tesla "зарубился" с самолетами и болидом F1
Экономика
-
Принудительное ослабление доллара?
- Новые технологии – убийцы наших рабочих мест или союзники?
- Российский бизнес готовится к отключению от доллара
- США применили санкции против Китая за покупку Су-35 и С-400
- Деньги на свалку: 10 регионов с резким ростом цен за вывоз ТБО
- Антироссийский санкционный список США вырос на 33 пункта
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Открывается фестиваль "Круг света"
- В Москву доставили одну из величайших христианских святынь
- В Московском зоопарке родился северный морской котик
- Тверской и Мещанский суды в Москве получили новое здание
- Выходные: фестивали Греции и Чехии, выставка Ларионова и Московский марафон
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов