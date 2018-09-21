Бывший тренер хоккейной сборной России Олег Знарок открыт для предложений

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что готов вернуться к активной тренерской практике. Весной Знарок и его штаб сначала покинули сборную страны, а потом и СКА.

Олег Валерьевич опроверг появившуюся информацию о переговорах с "Динамо" и выдвинутыми на них финансовыми условиями контракта. "Я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах. "Динамо" — для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой. Но приходить на "живое" место – не в моих принципах. Если команда по каким-либо причинам осталась без главного тренера, то я готов выслушать предложение от руководства клуба и приступить к обсуждению условий. Но не раньше", — заявил Знарок в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Ране сообщалось, что Знарок намерен получить за вывод команды в плей-офф Кубка Гагарина 2 миллиона евро. Плюс по миллиону за вывод в каждую дальнейшую стадию. Сам тренер прокомментировал эти слухи. "Еще раз подчеркну, что никаких переговоров и тем более обсуждения конкретных сумм я ни с кем не вел. Мне кажется, кому-то просто выгодно выставить меня рвачом, с которым сложно договориться. Но это не так. Я чувствую в себе силы и желание поработать с клубом КХЛ. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что в непростой экономической ситуации, когда в России сейчас деньги считают везде, в том числе и в хоккее, требовать для себя такие условия – это сумасшествие".