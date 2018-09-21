Маленький, но ударный. Европейцы разрабатывают дрон с ракетами

Крупнейший европейский разработчик ракетных вооружений компания MBDA конструирует легкий беспилотник, который сможет поддержать огнем солдат прямо на поле боя. По задумке создателей, дрон будет вооружен либо двумя небольшими управляемыми ракетами Enforcer, либо одной противотанковой MMP, сообщает издание Jane's.

Сам беспилотник будет построен по схеме конвертоплана. То есть взлетать, как вертолет, а потом разворачивать винты вперед и двигаться, как самолет. Нормальная скорость полета робота небольшая – 180 километров в час, высота – 100 метров, а радиус действия – 10 километров. Кроме того, беспилотник сможет прилететь по вызову и какое-то время кружить над полем боя, ожидая команды для начала атаки.

Максимальная грузоподъемность – 25 килограммов. В специальном отсеке могут размещаться не только ракеты, но и оборудование для разведки или радиоэлектронной борьбы.

Enforcer – это фактически ракетная установка, которая лишь немного крупнее обычного ручного гранатомета. Однако ее боеприпас работает по системе "выстрелил и забыл": способен самостоятельно долететь до противника на расстояние до 2 километров, человеку только нужно указать цель.

MMB – противотанковая управляемая ракета пятого поколения. Это значит, что у нее тоже есть система самонаведения. Она весит гораздо больше Enforce: 13 килограммов против 9 килограммов. Зато и дальность огня выше вдвое.