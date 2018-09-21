Теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле

В столице Южной Кореи Сеуле проходит женский теннисный турнир с призовым фондом в 225 тысяч долларов. Россиянка Екатерина Александрова завершила борьбу в одной четвертой финала.

В предыдущей стадии Екатерина уверенно победила первую ракетку турнира Елену Остапенко из Латвии 6:3, 6:2. Но в четвертьфинале Екатерина не смогла ничего противопоставить Си Сувэй из Тайваня, уступив в двух партиях 0:6, 1:6. Поединок продолжался 50 минут.

Си Сувэй вышла в полуфинал турнира. Ее соперницей станет австралийка Айла Томлянович.