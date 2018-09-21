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21 сентября 201819:20

Замминистра транспорта РФ уходит в музыканты

www.mintrans.ru

Алан Лушников объявил о намерении покинуть пост заместителя министра транспорта России и кардинально сменить род деятельности.

"Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта. Но хочу оговориться — решение принимает председатель правительства", — сообщил он РИА Новости, добавив, что уже подал соответствующее заявление.

После увольнения из министерства Лушников планирует заняться музыкой.

"Буду петь", — пояснил он.

Сейчас Лушников фронтмен в рок-группе Ctrlband. Первый концерт нового состава группы состоялся в апреле 2018 года.

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