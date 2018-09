Канадцы в шоке от русской семьи, которая держит дома медведя

Какой чудесный день,какой чудесный я 🐻😁😍 #медведьсемён #цветывокругменя🌺🌱 #медведь #sеmenbear bear #bearsofinstagram #bearsofinstagram🐻 #bearfamily #beautifulbeardies

A post shared by Светлана Пантелеенко (@svetlan_nko69) on Sep 18, 2018 at 8:20am PDT