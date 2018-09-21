Канадцы в шоке от русской семьи, которая держит дома медведя

Представители канадского подразделения издания Vice с восторгом и некоторым ужасом пишут о московской семье Пантелеенко, которая держит дома 24-летнего ручного медведя Руслана. Иностранцы опасаются, что защитники животных могут не понять такой близости людей с диким зверем.

Светлана и Юрий Пантелеенко – семья дрессировщиков, которая подобрала Руслана, когда ему было три месяца. Пара выкупила медвежонка у охотников, обнаруживших его в лесу одного, без мамы. Зверь был болен и ранен, но Пантелеенко выходили его и приручили. С тех пор Руслан живет с ними, съедая в сутки ведро каши, 25 килограммов рыбы с овощами. Хищник обожает лакомиться сгущенкой, часто выступет в цирке и на елках, а также снимается в кино и сериалах.

Иногда Руслан появляется и на корпоративах, где медведь выступает, как пишет автор Vice, за 10 тысяч рублей.

"Неудивительно, что защитники животных воспринимают эту историю неоднозначно", — отмечает журналист, публикуя ссылку на статью из Cosmopolitan, где семью Сергеенко обвиняют в эксплуатации хищника ради прибыли.

Впрочем, по словам фотографа Ольги Баранцевой, не раз снимавшего Степана в различных декорациях и с моделями, медведь обожает фотографироваться, а его постановочные снимки – часть кампании, направленной против охоты.

Канадский журналист отмечает также, что подписи семьи Пантелеенко к фотографиям с Русланом в "Инстаграме" "интимны до абсурда". "Иногда мы открываем глаза и радуемся тому, что были так близко, так рядом. И так сильно вместе. Беригите и цените друг друга", — приводит автор цитату дрессировщиков.

Впрочем, комментаторы, как правило, реагируют позитивно на все фото с медведем, отметил журналист Vice.